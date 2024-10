Juventus, allenamento: Thiago Motta ritrova un giocatore (Di lunedì 14 ottobre 2024) Dopo qualche giorno di pausa in concomitanza con la sosta per le nazionali, è ripresa oggi la preparazione della Juventus di Thiago Motta alla Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di lunedì 14 ottobre 2024) Dopo qualche giorno di pausa in concomitanza con la sosta per le nazionali, è ripresa oggi la preparazione delladialla

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Juventus - altro infortunio : doccia gelata per Thiago Motta - itNon è escluso, infatti, uno stop di oltre 15 giorni. L’ex Fiorentina ha rimediato una lesione muscolare alla coscia e potrebbe tornare in campo solamente a fine ottobre. Quasi recuperato anche Adzic: il giovane fantasista classe 2006 potrebbe ritornare tra i convocati tra la prossima sfida contro i biancocelesti di Baroni o in vista del prossimo match della 9^ giornata. (Tvplay.it)

Juventus - Thiago Motta in missione a Vinovo : chi può salire dalla Next Gen - Un difensore che, almeno numericamente, possa sostituire Bremer; un attaccante che possa fungere anche e, soprattutto, da vice Vlahovic. La... (Calciomercato.com)

Come cambierà la Juventus senza Bremer : le idee di Thiago Motta e una nuova gestione per Cabal - Senza Bremer, allora, com`è che si fa? Thiago Motta ha avuto questi giorni extra per pensarci, e tutto il tempo di una stagione per sperimentare,... (Calciomercato.com)