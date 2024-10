.com - Italia, oggi la sfida con Israele: orario, dove vederla in tv e probabili formazioni

(Di lunedì 14 ottobre 2024) (Adnkronos) – Torna in campo l’. Gli azzurri saranno impegnati questa sera contro, nella quarta giornata di Nations League. La nazionale di Spalletti, dopo il pari 2-2 rimediato con il Belgio all’Olimpico di Roma, guida il proprio girone con 7 punti conquistati, seguita da Francia (6), Belgio (4) e, fermo in ultima posizione a 0.andrà in scenaalle 20.45 dal Blue Energy Stadium di Udine. I precedenti tra le due nazionali sono cinque, con l’nettamente in vantaggio con quattro vittorie, l’ultima lo scorso settembre per 2-1, e un solo pareggio.sarà trasmessa in diretta tv esclusiva dalla Rai sul canale Rai Uno e sarà visibile anche in streaming su RaiPlay. Diversi cambi per gli azzurri rispetto alla formazione che ha affrontato il Belgio.