Incidenti stradali, a Ravenna è una strage: eguaglia quasi la somma dei morti di Rimini e Forlì-Cesena (Di lunedì 14 ottobre 2024) Calano gli Incidenti e i morti nei sinistri stradali nella provincia di Ravenna, così come il numero di feriti, ma i dati restano ancora altissimi. È quanto emerge dalle statistiche provinciali elaborate da Aci e Istat basate sugli Incidenti avvenuti lo scorso anno. Rispetto al 2022, nel Ravennatoday.it - Incidenti stradali, a Ravenna è una strage: eguaglia quasi la somma dei morti di Rimini e Forlì-Cesena Leggi tutta la notizia su Ravennatoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Calano glie inei sinistrinella provincia di, così come il numero di feriti, ma i dati restano ancora altissimi. È quanto emerge dalle statistiche provinciali elaborate da Aci e Istat basate sugliavvenuti lo scorso anno. Rispetto al 2022, nel

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Incidenti stradali - il Lazio è la regione con il più alto aumento di morti rispetto al 2019 - Roma e Latina sono le province che hanno fatto guadagnare al Lazio la maglia nera per incremento di decessi negli incidenti stradali rispetto al 2019.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Incidenti stradali - nel 2023 456 scontri e 8 - 3 morti ogni giorno - In nove Province, infine, il numero dei morti è rimasto stabile. Aumentano, invece, seppure in misura contenuta, incidenti e feriti. 889 nel 2022, +0,4%; 172. 384 nel 2019, -6,9%). . 039 decessi (3. 173 nel 2019, -4,2%) e 224. In media, rispettivamente, 456 incidenti, 8,3 morti e 615 feriti ogni giorno. (Lapresse.it)

Incidenti stradali : Aci-Istat - nel 2023 ogni giorno 456 incidenti e 8 - 3 morti - 525 incidenti con lesioni a persone (165. (LaPresse) – Nel 2023, sulle strade italiane, si sono registrati 166. In media, rispettivamente, 456 incidenti, 8,3 morti e 615 feriti ogni giorno. 475 nel 2022, +0,5%; 241. 384 nel 2019, -6,9%). 173 nel 2019, -4,2%) e 224. 159 nel 2022, -3,8%; 3. 183 nel 2019, -3,3%), che hanno causato 3. (Lapresse.it)