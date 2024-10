Tarantinitime.it - Incidente sul lavoro, operaio precipita in un’intercapedine

Tarantini Time Quotidiano sull'incidente nella mattinata di lunedì 14 ottobre in via Berardi. Un operaio impegnato in lavori di ristrutturazione all'interno di un appartamento, è precipitato in una intercapedine. Per estrarlo è stato chiesto l'intervento dei vigili del fuoco. Sul posto sanitari del 118 e Polizia di Stato. L'uomo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Santissima Annunziata.