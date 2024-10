Inail 1 147 denunce di morti sul lavoro nel 2023 -95%

Inail, 1.147 denunce di morti sul lavoro nel 2023 (-9,5%) (Di lunedì 14 ottobre 2024) Gli infortuni sul lavoro denunciati nel 2023 all'Inail sono stati oltre 590mila (-16,1% rispetto ai circa 704mila del 2022), di cui 1.147 con esito mortale (-9,5% rispetto ai 1.268 del 2022). Lo indica la relazione annuale dell'Istituto. Gli infortuni riconosciuti sul lavoro sono provvisoriamente 375.578 (pari al 64% delle denunce), di cui il 18,1% avvenuto "fuori dall'azienda", cioè "in occasione di lavoro con mezzo di trasporto" o "in itinere", ovvero nel tragitto casa-lavoro. Gli infortuni mortali accertati sul lavoro sono, al momento, 550 (il 48% delle denunce), di cui oltre la metà (52,2%) "fuori dall'azienda". Le denunce di malattie professionali sono state oltre 72mila, in aumento del 19,8% rispetto al 2022. A influenzare il calo degli infortuni in complesso nel 2023 è stata la pandemia, ancora molto presente nel 2022 in termini di contagi professionali denunciati. Quotidiano.net - Inail, 1.147 denunce di morti sul lavoro nel 2023 (-9,5%) Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 14 ottobre 2024) Gli infortuni suldenunciati nelall'sono stati oltre 590mila (-16,1% rispetto ai circa 704mila del 2022), di cui 1.147 con esito mortale (-9,5% rispetto ai 1.268 del 2022). Lo indica la relazione annuale dell'Istituto. Gli infortuni riconosciuti sulsono provvisoriamente 375.578 (pari al 64% delle), di cui il 18,1% avvenuto "fuori dall'azienda", cioè "in occasione dicon mezzo di trasporto" o "in itinere", ovvero nel tragitto casa-. Gli infortuni mortali accertati sulsono, al momento, 550 (il 48% delle), di cui oltre la metà (52,2%) "fuori dall'azienda". Ledi malattie professionali sono state oltre 72mila, in aumento del 19,8% rispetto al 2022. A influenzare il calo degli infortuni in complesso nelè stata la pandemia, ancora molto presente nel 2022 in termini di contagi professionali denunciati.

Per un singolo lavoratore afflitto da diverse patologie, infatti, possono essere protocollate più denunce", ha spiegato D'Ascenzo.

