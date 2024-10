In Medioriente un conflitto che non porterà vantaggi a nessuno

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Corrisponde al vero quindi ciò che da tempo ripetono e suggeriscono i Coltivatori, Diretti e non, agli inurbati: se si vuol tentare di commettere un’azione non proprio trasparente ai danni di uno o più bersagli, provando a non farsi vedere da chi tiene alla vittima designata, si dà loro l’idea di prendere di mira il bersaglio X mentre ci si prepara con cura a colpire quello Y. Sta cosi succedendo che, dall’essere solo due i paesi in guerra, nel giro di un anno sono stati talmente capaci di coinvolgere realtà geopolitiche di mezzo mondo e forse qualcosa in più.