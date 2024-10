"Il visitatore", Lorenzo Flaherty all'Auditorium Pierluigi di Palestrina (Di lunedì 14 ottobre 2024) Debutta in Prima Nazionale all’Auditorium Pierluigi di Palestrina il 19 e 20 ottobre 2024 il coinvolgente ed emozionante spettacolo “IL visitatore” Di Éric-Emmanuel Schmitt nella traduzione di Enzo Siciliano con Lorenzo Flaherty, Nicola Adobati, Andrea Vincenzo Verde, Maria Grazia Ciarlone Romatoday.it - "Il visitatore", Lorenzo Flaherty all'Auditorium Pierluigi di Palestrina Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Debutta in Prima Nazionale all’diil 19 e 20 ottobre 2024 il coinvolgente ed emozionante spettacolo “IL” Di Éric-Emmanuel Schmitt nella traduzione di Enzo Siciliano con, Nicola Adobati, Andrea Vincenzo Verde, Maria Grazia Ciarlone

