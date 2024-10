Spazionapoli.it - Il retroscena inedito di Barzagli: cosa disse ai compagni dopo lo storico gol di Koulibaly

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Andreaha raccontato unsuailogol diin Juventus-Napoli del 2018 Sono trascorsi oltre 6 anni, ma per qualche tifoso quel campionato non vinto brucia ancora. Il Napoli è riuscito ad alzare lo Scudetto nella stagione 2022-23, ma l’annata dei 91 punti con Maurizio Sarri, non festeggiata con il titolo, è un dolore impresso nella mente e nel cuore di molti. In quella primavera del 2018 gli azzurri erano riusciti a vincere in casa dell’imbattibile Juventus, ma tutto si sarebbe distrutto solamente una settimana più tardi. Il gol diallo Stadium resta uno dei momenti di maggior felicità per un tifoso partenopeo, spezzato dal clamoroso 3-0 subito in casa della Fiorentina nel weekend successivo.