Goal Collection Serie D: al Siracusa il big match di giornata, 1 a 0 sulla Reggina. Capolista Scafatese fermata sul pari all'Esseneto di Agrigento (Di lunedì 14 ottobre 2024) Rimane in vetta alla classifica del girone I di Serie D la Scafatese che però vede assottigliarsi di due lunghezze il vantaggio sul Siracusa. Merito di un mai domo Akragas, fanalino di coda alla vigilia, passato in vantaggio con la rete in mischia di Palazzolo, ripreso nel quarto d’ora finale dall’1-1 di Sowe. Dal testa-coda di Agrigento al big match tra Siracusa e Reggina, deciso dalla rete dagli Feedpress.me - Goal Collection Serie D: al Siracusa il big match di giornata, 1 a 0 sulla Reggina. Capolista Scafatese fermata sul pari all'Esseneto di Agrigento Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di lunedì 14 ottobre 2024) Rimane in vetta alla classifica del girone I diD lache però vede assottigliarsi di due lunghezze il vantaggio sul. Merito di un mai domo Akragas, fanalino di coda alla vigilia, passato in vantaggio con la rete in mischia di Palazzolo, ripreso nel quarto d’ora finale dall’1-1 di Sowe. Dal testa-coda dial bigtra, deciso dalla rete dagli

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Goal collection Serie D : Scafatese con il vento in poppa - Siracusa corsaro a Pompei. Interrotta per malore alll'arbitro Reggina - Acireale - Quinta giornata in serie D, goal collection che inizia dalla capolista, la Scafatese, che si impone tra le mura amiche per 2-0 al cospetto di un Paternò che oppone resistenza per un’ora, poi soccombe alle reti di Potenza e Albadoro. Medesimo punteggio in favore del Siracusa che batte il Pompei a domicilio con reti di Mimmo Maggio e Andrea Di Grazia. (Gazzettadelsud.it)

Serie C Femminile - Nitor Brindisi : sconfitta di misura in casa del Siracusa - Di Salerno, El Alami, Purpura e Rossi le reti messe a segno dalla. . Allo stadio Meno Di Pasquale la formazione guidata da Cosimo Penta è stata sconfitta per 4-3 dal Siracusa. Arriva la terza sconfitta stagionale per la Nitor Brindisi, nella quarta giornata del girone C della Serie C femminile. (Brindisireport.it)

Goal Collection Serie D : prove di Fuga per la Scafatese - Siracusa e Reggina restano in scia. L'Igea sbanca Acireale - Venticinque gol, massimo bottino fin qui messo a segno nelle prime 4 giornate di campionato che confermano l’ottimo momento di forma della Scafatese in vetta alla classifica. . Canarini che violano il “Generale Gaeta” di Enna ribaltando l’iniziale vantaggio gialloverde ad opera di Lusha. . Decisivo l’uno-due mortifero di Neglia e Foggia, quest’ultimo glaciale dagli 11 metri con un docile ... (Gazzettadelsud.it)