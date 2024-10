Georgia e Slovacchia, Kvara e Lobotka in campo: delusione tremenda per uno dei due azzurri (Di lunedì 14 ottobre 2024) La Georgia di Khvicha Kvaratskhelia e la Slovacchia di Stanislav Lobotka sono scese in campo quest’oggi per la UEFA Nations League: i risultati delle sfide contro Albania e Azerbaigian. Mancano poco meno di sei giorni dal rientro in campo per il Napoli che, dopo la seconda sosta stagionale per le Nazionali, è atteso dalla prossima sfida del campionato di Serie A contro l’Empoli. Un appuntamento a cui Antonio Conte intende arrivare nel migliore dei modi, con l’obiettivo di continuare a mettere pressione sulle inseguitrici: insomma, non basta cullarsi sugli allori per il primo posto in classifica, in solitaria, dopo sette giornate. Nei prossimi giorni, ritorneranno al centro sportivo di Castel Volturno, man mano, i dodici giocatori di proprietà della SSC Napoli impegnati con le rispettive Nazionali. Spazionapoli.it - Georgia e Slovacchia, Kvara e Lobotka in campo: delusione tremenda per uno dei due azzurri Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Ladi Khvichatskhelia e ladi Stanislavsono scese inquest’oggi per la UEFA Nations League: i risultati delle sfide contro Albania e Azerbaigian. Mancano poco meno di sei giorni dal rientro inper il Napoli che, dopo la seconda sosta stagionale per le Nazionali, è atteso dalla prossima sfida del campionato di Serie A contro l’Empoli. Un appuntamento a cui Antonio Conte intende arrivare nel migliore dei modi, con l’obiettivo di continuare a mettere pressione sulle inseguitrici: insomma, non basta cullarsi sugli allori per il primo posto in classifica, in solitaria, dopo sette giornate. Nei prossimi giorni, ritorneranno al centro sportivo di Castel Volturno, man mano, i dodici giocatori di proprietà della SSC Napoli impegnati con le rispettive Nazionali.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Kvaratskhelia - il ct della Georgia : "Ha preso un colpo nel primo tempo - voleva restare in campo il più a lungo possibile" - Il ct della Georgia Willy Sagnol, nel corso della conferenza stampa post successo in Nations League contro l'Albania per 1-0, ha fatto chiarezza sulle condizioni di Khvicha Kvaratskhelia e sulla sua sostituzione, avvenuta al 75'. . . "Dopo il colpo del primo tempo, Kvaratskelia voleva restare in. (Napolitoday.it)

Kvaratskhelia - il ct della Georgia : "Ha preso un colpo nel primo tempo - voleva restare in campo il più a lungo possibile" - "Dopo il colpo del primo tempo, Kvaratskelia voleva restare in. Il ct della Georgia Willy Sagnol, nel corso della conferenza stampa post successo in Nations League contro l'Albania per 1-0, ha fatto chiarezza sulle condizioni di Khvicha Kvaratskhelia e sulla sua sostituzione, avvenuta al 75'. (Today.it)