Genova, violenta un bimbo sotto le docce di uno stabilimento balneare, identificato grazie ai bagnanti

La violenza sessuale è avvenuta in uno stabilimento balneare di Arenzano, borgo sul litorale genovese di ponente. Un pomeriggio di fine luglio. Un uomo s'intrufola all'interno della struttura, entra nelle docce e costringe un bimbo di dieci anni a subire abusi sessuali.

Arenzano, abusi nelle docce su bimbo di 10 anni: il sospettato incastrato dai video degli altri bagnanti - I carabinieri indagano su un turista piemontese di 50 anni: è accusato di atti sessuali su minorenni. L’uomo è fuggito dopo che la vittima ha gridato: ... (ilsecoloxix.it)

