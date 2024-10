Genoa, ufficiale l’arrivo di Gaston Pereiro: l’ex Cagliari arriva alla corte di Gilardino (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il Genoa migliora il proprio reparto offensivo con l’acquisto di Gaston Pereiro: l’annuncio del club Il Genoa mette a referto un colpo in attacco tra gli svincolato. È ufficiale l’arrivo di Gaston Pereiro, ex Cagliari tra le altre, che dunque tornerà in Serie A dopo l’annata con la maglia della Ternana. ANNUNCIO – «Gastón Pereiro Calcionews24.com - Genoa, ufficiale l’arrivo di Gaston Pereiro: l’ex Cagliari arriva alla corte di Gilardino Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di lunedì 14 ottobre 2024) Ilmigliora il proprio reparto offensivo con l’acquisto di: l’annuncio del club Ilmette a referto un colpo in attacco tra gli svincolato. Èdi, extra le altre, che dunque tornerà in Serie A dopo l’annata con la maglia della Ternana. ANNUNCIO – «Gastón

Genoa - ufficiale l’ingaggio di Gaston Pereiro - Pereiro ha poi svolto la prima seduta con i compagni: dopo l’avvio in palestra per la fase di attivazione, esercitazioni miste e di destrezza, a margine delle partitine a campo ridotto con porte piccole. L’attaccante uruguaiano, nato a Montevideo l’11/06/1995, in carriera ha vestito le maglie di Club Nacional, PSV Eindhoven, Cagliari e Ternana. (Sportface.it)

Genoa - ufficiale l'arrivo di Gaston Pereiro a parametro zero : il comunicato - Gaston Pereiro è un nuovo giocatore del Genoa. I rossoblù, dopo l`infortunio di Ruslan Malinovskyi, che rimarrà fuori fino a fine stragione... (Calciomercato.com)

Genoa - chi è Gaston Pereiro : il primo rinforzo per Gilardino - Il mercato degli svincolati offre al Genoa l'occasione per cercare di recuperare qualità dopo l'infortunio di Malinovksyi e i continui problemi fisici di Messias. Il nome grosso è Mario Balotelli, un'idea che sta prendendo corpo, ma prima di lui il Grifone sembra aver accelerato per Gaston... (Genovatoday.it)