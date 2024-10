Gaza, raid Idf su “centro di comando di Hamas in un ospedale”, 3 morti, attacco Hezbollah a Binyamina, uccisi 4 soldati israeliani - VIDEO (Di lunedì 14 ottobre 2024) Ennesimo raid dell'Idf a Gaza. L'esercito israeliano ha preso di mira un ospedale da campo, asserendo fosse il "centro di comando di Hamas". Il bilancio finora sarebbe di tre persone uccise e 40 feriti. Non è la prima volta che Israele prende di mira un ospedale giustificando l'attacco con la presen Ilgiornaleditalia.it - Gaza, raid Idf su “centro di comando di Hamas in un ospedale”, 3 morti, attacco Hezbollah a Binyamina, uccisi 4 soldati israeliani - VIDEO Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Ennesimodell'Idf a. L'esercito israeliano ha preso di mira unda campo, asserendo fosse il "didi". Il bilancio finora sarebbe di tre persone uccise e 40 feriti. Non è la prima volta che Israele prende di mira ungiustificando l'con la presen

