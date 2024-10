Frane dopo il maltempo, chiuso il percorso pedonale del Tevere nel tratto compreso fra Santa Caterina e il Rio Grande (Di lunedì 14 ottobre 2024) A seguito dei recenti eventi atmosferici, lungo il percorso pedonale adiacente il fiume Tevere compreso fra località Santa Caterina e il Rio Grande si sono verificate delle Frane che ne impediscono la fruibilità con pregiudizio per la pubblica incolumità. In attesa del ripristino delle Perugiatoday.it - Frane dopo il maltempo, chiuso il percorso pedonale del Tevere nel tratto compreso fra Santa Caterina e il Rio Grande Leggi tutta la notizia su Perugiatoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) A seguito dei recenti eventi atmosferici, lungo iladiacente il fiumefra localitàe il Riosi sono verificate delleche ne impediscono la fruibilità con pregiudizio per la pubblica incolumità. In attesa del ripristino delle

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Come un filo d'oro lungo i luoghi della frana: così gli studenti di tutta Italia ripensano Casamicciola - Al Premio Internazionale Ischia di Architettura un workshop di progettazione architettonica con le università: l’approccio biofilico del progetto non spazza ... (napoli.repubblica.it)

San Felice a Cancello, focus sui rischi delle alluvioni con la Protezione civile - L’incubo alluvione è ancora vivo a San Felice a Cancello. La tragedia dello scorso 27 agosto, con la frana di un costone della collina della frazione di Talanico che ha provocato ... (ilmattino.it)

Marcia di protesta per la strada chiusa per frana da 52 anni, il sindaco di Marianopoli: “Territorio abbandonato” - Oltre mezzo secolo di chiusura per una frana. E così oggi una marcia di protesta ha ricordato che sono passati 52 anni dalla chiusura della Ss 121, interrotta a causa di una frana nel tratto tra Maria ... (ilfattoquotidiano.it)