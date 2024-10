Farmaci: in Italia disponibile un nuovo monoclonale per adolescenti con dermatite atopica (Di lunedì 14 ottobre 2024) Roma, 14 ott. (Adnkronos Salute) - È stata approvata da Aifa, l’Agenzia del farmaco, la nuova indicazione terapeutica e la rimborsabilità di tralokinumab, anticorpo monoclonale, per il trattamento degli adolescenti, di età compresa tra 12 e 17 anni, affetti da dermatite atopica da moderata a grave c Ilgiornaleditalia.it - Farmaci: in Italia disponibile un nuovo monoclonale per adolescenti con dermatite atopica Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Roma, 14 ott. (Adnkronos Salute) - È stata approvata da Aifa, l’Agenzia del farmaco, la nuova indicazione terapeutica e la rimborsabilità di tralokinumab, anticorpo, per il trattamento degli, di età compresa tra 12 e 17 anni, affetti dada moderata a grave c

Dermatite atopica negli adolescenti : approvato il farmaco monoclonale e il nuovo device - Come si cura la dermatite atopica Nonostante le terapie disponibili, ancora un numero consistente di pazienti adolescenti presenta una DA non controllata. 2017;27(2):78-88. 2021;156(6):650-658). Si tratta di un farmaco efficace di cui oggi possono beneficiare anche gli adolescenti, usualmente recalcitranti rispetto alle cure, che possono migliorare il loro stato di salute e benessere. (Iodonna.it)