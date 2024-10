Enel, a rischio anche lavoratori servizio mensa: nuovo blocco a Cerano (Di lunedì 14 ottobre 2024) BRINDISI - Tornano i blocchi davanti ai cancelli della Centrale Termoelettrica Federico II di Cerano. Dopo l'annuncio della ditta appaltatrice del servizio mensa di dover lasciare a casa i lavoratori, oggi, lunedì 14 ottobre, decine di dipendenti delle ditte appaltatrici si sono radunati davanti Brindisireport.it - Enel, a rischio anche lavoratori servizio mensa: nuovo blocco a Cerano Leggi tutta la notizia su Brindisireport.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) BRINDISI - Tornano i blocchi davanti ai cancelli della Centrale Termoelettrica Federico II di. Dopo l'annuncio della ditta appaltatrice deldi dover lasciare a casa i, oggi, lunedì 14 ottobre, decine di dipendenti delle ditte appaltatrici si sono radunati davanti

