Elite League 2024, buona Italia a Coimbra: l'U20 azzurra pareggia 1-1 col Portogallo (Di lunedì 14 ottobre 2024) L'Italia U20 pareggia 1-1 contro i pari età del Portogallo a Coimbra nella gara di Elite League, che vede gli azzurrini a quota 4 punti in classifica. Un buon test per i ragazzi di Bernardo Corradi nel percorso che porterà la nazionale giovanile alla fase finale del Mondiale Under 20 in Cile, in programma dal 27 settembre al 19 ottobre 2025. Al 9? l'Italia passa in vantaggio con Konate, ma l'arbitro fischia un fallo all'attaccante che nel tentativo di liberarsi aveva trattenuto leggermente Alves. Alla prima disattenzione, gli azzurri vengono puniti. Al 19? sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Ribeiro svetta più in alto di tutti e di testa indirizza la palla in rete. La squadra di Bernardo Corradi però trova la scintilla immediata per il pareggio.

