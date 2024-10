Elezioni Liguria, chi vince sui social (e quali temi accendono il dibattito) (Di lunedì 14 ottobre 2024) (Adnkronos) – In vista delle Elezioni regionali in Liguria, che si terranno domenica 27 e lunedì 28 ottobre, il confronto tra candidati è molto serrato anche sui social media. Una recente analisi condotta da Adnkronos, attraverso la piattaforma socialData, rivela come il dibattito online stia plasmando la percezione pubblica dei due principali sfidanti Marco Bucci Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di lunedì 14 ottobre 2024) (Adnkronos) – In vista delleregionali in, che si terranno domenica 27 e lunedì 28 ottobre, il confronto tra candidati è molto serrato anche suimedia. Una recente analisi condotta da Adnkronos, attraverso la piattaformaData, rivela come ilonline stia plasmando la percezione pubblica dei due principali sfidanti Marco Bucci

Elezioni Liguria - chi vince sui social (e quali temi accendono il dibattito) - 000 citazioni rispetto alle 8. Questo fermento riflette un interesse crescente da parte dei cittadini liguri, non solo verso la politica, ma anche verso altri temi come i trasporti e l'ambiente. Le altre questioni che stanno a cuore agli utenti social sono la sanità (9,6% delle menzioni), con un focus sulla qualità dei servizi sanitari locali, e la cultura (5,4%). (Liberoquotidiano.it)

Elezioni Liguria 2024 - la guida completa : chi sono i candidati e cosa dicono i sondaggi - Altissima, tuttavia, la percentuale di «astensione e incerti», attestata al 46%. Perché si vota con un anno di anticipo in Liguria? Il governatore Giovanni Toti si è dimesso il 26 luglio 2024 per il coinvolgimento nell’inchiesta della procura di Genova – che ha coinvolto dirigenti regionali e imprenditori -, su episodi di corruzione. (Open.online)