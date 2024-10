Donna cade in una zona impervia: recuperata grazie ai vigili del fuoco (Di lunedì 14 ottobre 2024) Ieri mattina, intorno alle 9.25, la squadra Speleo-Alpino-Fluviale della sede Centrale dei vigili del fuoco di Forlì e una squadra del distaccamento volontario di Civitella di Romagna sono intervenute in località Seggio nel Comune di Civitella per soccorrere una Donna che era caduta accidentalmente in una zona impervia, procurandosi una probabile frattura del piede. Le squadre dei vigili del fuoco, in collaborazione con il personale del Soccorso Alpino Monte Falco e Sanitari del 118, hanno provveduto a soccorrere e trasportare in zona sicura la Donna che era andata in cerca di funghi in compagnia del marito e di un amico. Ilrestodelcarlino.it - Donna cade in una zona impervia: recuperata grazie ai vigili del fuoco Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Ieri mattina, intorno alle 9.25, la squadra Speleo-Alpino-Fluviale della sede Centrale deideldi Forlì e una squadra del distaccamento volontario di Civitella di Romagna sono intervenute in località Seggio nel Comune di Civitella per soccorrere unache era caduta accidentalmente in una, procurandosi una probabile frattura del piede. Le squadre deidel, in collaborazione con il personale del Soccorso Alpino Monte Falco e Sanitari del 118, hanno provveduto a soccorrere e trasportare insicura lache era andata in cerca di funghi in compagnia del marito e di un amico.

