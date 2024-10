Diversi feriti in nuovi attacchi israeliani nel sud del Libano (Di lunedì 14 ottobre 2024) Diverse persone sono rimaste ferite in Libano in vari attacchi israeliani di terra e via aerea sul sud del Paese. Lo ha riferito l' agenzia di stampa statale libanese National News Agency (Nna). I jet israeliani, riferisce Nna, hanno colpito la città di Maghdoucheh vicino a Sidone, mentre l'artiglieria ha preso di mira le città di Ayta Ash-Shaab, Ramyeh e Qouzah nella provincia di Nabatieh. Gli attacchi aerei hanno preso di mira anche le città di Naqoura, Chamaa e Tayr Harfa nella provincia di Tiro. A Marjayoun, l'esercito israeliano ha bombardato la città di Markaba e ha condotto un attacco aereo contro la città di Taybeh, secondo l'agenzia libanese. Israele ha lanciato massicci attacchi aerei in tutto il Libano contro quelli che afferma essere obiettivi di Hezbollah dal 23 settembre, uccidendo almeno 1.488 persone, ferendone oltre 4.297 e sfollando oltre 1,34 milioni di persone. Quotidiano.net - Diversi feriti in nuovi attacchi israeliani nel sud del Libano Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 14 ottobre 2024) Diverse persone sono rimaste ferite inin varidi terra e via aerea sul sud del Paese. Lo ha riferito l' agenzia di stampa statale libanese National News Agency (Nna). I jet, riferisce Nna, hanno colpito la città di Maghdoucheh vicino a Sidone, mentre l'artiglieria ha preso di mira le città di Ayta Ash-Shaab, Ramyeh e Qouzah nella provincia di Nabatieh. Gliaerei hanno preso di mira anche le città di Naqoura, Chamaa e Tayr Harfa nella provincia di Tiro. A Marjayoun, l'esercito israeliano ha bombardato la città di Markaba e ha condotto un attacco aereo contro la città di Taybeh, secondo l'agenzia libanese. Israele ha lanciato massicciaerei in tutto ilcontro quelli che afferma essere obiettivi di Hezbollah dal 23 settembre, uccidendo almeno 1.488 persone, ferendone oltre 4.297 e sfollando oltre 1,34 milioni di persone.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Gaza - 5 bambini morti in un raid Idf - irruzione tank israeliani in base Unifil - 15 feriti - Meloni a Netanyahu : "Attacchi inaccettabili" - VIDEO - Secondo Save The Children dallo scorso ottobre, più di 16. L'Idf ha lanciato un nuovo raid nel nord della Striscia uccidendo 5 bambini. 400 . Si aggrava il bilancio dei morti a Gaza. Questi ultimi stavano giocando vicino a un bar nella zona di Al-Shati quando sono stati uccisi da un attacco con droni. (Ilgiornaleditalia.it)

Libano - la città di Temnine distrutta dagli attacchi israeliani - Si dice che gli ospedali di Rayak e Tal Chiha nella valle della Bekaa siano stati danneggiati, mentre sette persone sono rimaste ferite negli attacchi su Brital e Temnine nella provincia di Baalbek-Hermel. A Nabatieh, otto persone sono rimaste ferite. Gli attacchi aerei israeliani hanno colpito diverse zone del Libano meridionale e orientale, uccidendo più di una dozzina di persone e danneggiando ... (Lapresse.it)

Libano - 2.255 uccise dai raid israeliani da inizio attacchi - Oltre ai civili, almeno 28 operatori sanitari sono stati uccisi in Libano, ha reso noto la scorsa settimana l'Organizzazione Mondiale della Sanità . Gli attacchi israeliani contro il Libano hanno causato la morte di 2. L'aumento del numero delle vittime corre parallelamente in concomitanza con lo sfollamento forzato di 1,2 milioni di persone dal Libano, pari a circa un quarto della popolazione del ... (Quotidiano.net)