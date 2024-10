Deposito a fuoco, all’interno morti conigli e galline (Di lunedì 14 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoI Vigili del fuoco di Avellino sono intervenuti ad Altavilla Irpina in via Belvedere, per un incendio che ha visto coinvolto un Deposito agricolo con al suo interno attrezzatura varia con pollame e conigli. Due le squadre intervenute che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la struttura in muratura e lamiere, purtroppo molti degli animali sono morti. Durante l’incendio andava danneggiato un cavo dellenergia elettrica che passava sopra il Deposito togliendo la corrente all’intero isolato e si faceva intervenire il personale dell’ENEL per il ripristino, mentre i Carabinieri effettuavano i rilievi di loro competenza. L'articolo Deposito a fuoco, all’interno morti conigli e galline proviene da Anteprima24.it. Anteprima24.it - Deposito a fuoco, all’interno morti conigli e galline Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoI Vigili deldi Avellino sono intervenuti ad Altavilla Irpina in via Belvedere, per un incendio che ha visto coinvolto unagricolo con al suo interno attrezzatura varia con pollame e. Due le squadre intervenute che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la struttura in muratura e lamiere, purtroppo molti degli animali sono. Durante l’incendio andava danneggiato un cavo dellenergia elettrica che passava sopra iltogliendo la corrente all’intero isolato e si faceva intervenire il personale dell’ENEL per il ripristino, mentre i Carabinieri effettuavano i rilievi di loro competenza. L'articoloproviene da Anteprima24.it.

