Da Regione arrivano risorse per i DSA (Di lunedì 14 ottobre 2024) La giunta di Regione Lombardia su proposta dell’assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità Elena Lucchini ha approvato lo stanziamento di 1 milione di euro per l’acquisizione di ausili e strumenti tecnologicamente avanzati da destinare alle persone con disabilità Quicomo.it - Da Regione arrivano risorse per i DSA Leggi tutta la notizia su Quicomo.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) La giunta diLombardia su proposta dell’assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità Elena Lucchini ha approvato lo stanziamento di 1 milione di euro per l’acquisizione di ausili e strumenti tecnologicamente avanzati da destinare alle persone con disabilità

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ciclabile da Trieste a Venezia : arrivano 45 milioni dalla Regione - UDINE - In arrivo 45 milioni di euro per la ciclovia Trieste - Lignano - Venezia, metà provenienti da fondi regionali e metà dal Pnrr. Finanziamento che fa parte di un più importandte pacchetto di investimenti sulla rete , che ammonta a "245 milioni di euro sulla rete di ciclovie del Fvg... (Triesteprima.it)

Ciclovia Trieste Lignano Venezia : arrivano 45 milioni dalla Regione - UDINE - In arrivo 45 milioni di euro per la ciclovia Trieste - Lignano - Venezia, metà provenienti da fondi regionali e metà dal Pnrr. Finanziamento che fa parte di un più importandte pacchetto di investimenti sulla rete , che ammonta a "245 milioni di euro sulla rete di ciclovie del Fvg... (Triesteprima.it)

Rio Martino : “Non arrivano i soldi dalla Regione per il dragaggio. Interventi bloccati” - . Lo stato dell’arte degli interventi a Rio Martino, per il dragaggio e la riapertura alla navigabilità, e le procedure per l’affidamento della gestione del porto canale: di questo si è discusso oggi nella seduta dalla commissione Trasparenza convocata dalla presidente Floriana Coletta. . Una seduta. (Latinatoday.it)