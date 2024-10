Gqitalia.it - Da Kipsta ad Under Armour, certi giocatori scelgono marchi di scarpe da calcio alternativi

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Nell'universo deididadominati dalle grandi multinazionali, può accadere che qualche calciatore faccia una scelta alternativa, decisamente in controtendenza rispetto alla maggior parte dei suoi colleghi. E, quando succede, la cosa non passa inosservata. 3didaai grandi che ci piacciono tantissimo Griezmann ha scelto Decathlon Nelle ultime partite abbiamo visto l'attaccante dell'Atletico Madrid Antoine Griezmann scendere in campo con degli scarpini neri mai visti prima addosso a lui. Si tratta delleCLR di Decathlon, brand conosciuto soprattutto da chi praticaamatoriale e non vuole spendere cifre troppo elevate per giocare la partitella settimanale con gli amici (siamo attorno ai 75 euro).