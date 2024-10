“Contrario a una tassa sugli extraprofitti” (Di lunedì 14 ottobre 2024) “Io sono Contrario a una tassa sugli extraprofitti perché è una cosa da Unione sovietica e noi non siamo contro chi ha successo”. Sono le parole di Antonio Tajani, ministro degli Esteri, vicepremier e segretario di Forza Italia, alla Conferenza degli Enti locali del partito azzurro a Perugia. “Non possiamo fare la guerra alle banche – ha detto – e a me non lo ha chiesto nessuno, non lo possiamo fare perché aiutano. Possono dare un contributo, e lo decideremo con il governo, ma non deve essere una tassa”. Aggiornamento ore 11.29 “‘Far pagare i banchieri, non gli operai’, ha detto domenica scorsa Matteo Salvini sul palco di Pontida. Un messaggio chiaro, inequivocabile e soprattutto condiviso dalla stragrande maggioranza degli italiani”. Aggiornamento ore 16. .com - “Contrario a una tassa sugli extraprofitti” Leggi tutta la notizia su .com (Di lunedì 14 ottobre 2024) “Io sonoa unaperché è una cosa da Unione sovietica e noi non siamo contro chi ha successo”. Sono le parole di Antonio Tajani, ministro degli Esteri, vicepremier e segretario di Forza Italia, alla Conferenza degli Enti locali del partito azzurro a Perugia. “Non possiamo fare la guerra alle banche – ha detto – e a me non lo ha chiesto nessuno, non lo possiamo fare perché aiutano. Possono dare un contributo, e lo decideremo con il governo, ma non deve essere una”. Aggiornamento ore 11.29 “‘Far pagare i banchieri, non gli operai’, ha detto domenica scorsa Matteo Salvini sul palco di Pontida. Un messaggio chiaro, inequivocabile e soprattutto condiviso dalla stragrande maggioranza degli italiani”. Aggiornamento ore 16.

