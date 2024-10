Conti spiati, Valeria Marini: “Non ho nulla da nascondere ma do ragione a Meloni” (Di lunedì 14 ottobre 2024) (Adnkronos) – Anche Valeria Marini è tra gli spiati dall'ex bancario di Intesa Sanpaolo che per circa due anni ha controllato di nascosto i Conti correnti di diversi politici e vip. Ma l'ex regina del 'Bagaglino' all'Adnkronos afferma di essere assolutamente serena ma '"sicuramente infastidita". "Io non ho niente da nascondere – sottolinea Marini – L'articolo Conti spiati, Valeria Marini: “Non ho nulla da nascondere ma do ragione a Meloni” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di lunedì 14 ottobre 2024) (Adnkronos) – Ancheè tra glidall'ex bancario di Intesa Sanpaolo che per circa due anni ha controllato di nascosto icorrenti di diversi politici e vip. Ma l'ex regina del 'Bagaglino' all'Adnkronos afferma di essere assolutamente serena ma '"sicuramente infastidita". "Io non ho niente da– sottolinea– L'articolo: “Non hodama do” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

