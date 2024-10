Conte, sai qual è il suo bilancio contro l’Empoli? I precedenti terrorizzano (Di lunedì 14 ottobre 2024) Antonio Conte si appresta a sfidare l’Empoli, ma conosci il suo bilancio contro i toscani? I precedenti horror terrorizzano i tifosi Domenica prossima il Napoli tornerà in campo per il lunch match contro l’Empoli per l’ottava giornata di campionato. Gli azzurri sono in striscia consecutiva di risultati utili e non hanno intenzione di fermarsi. Dopo la disfatta all’esordio con il Verona sono arrivate le vittorie su Bologna, Parma, Palermo, Monza e Como e il pareggio contro la Juventus. In campionato bisognerà difendere la vetta della classifica dall’inseguimento della Juventus, impegnata in un super big match contro la Lazio e dell’Inter, impegnata nel posticipo contro la Roma. Proprio i nerazzurri saranno gli unici che giocheranno dopo il Napoli, dato che anche il Milan, ora più dietro in classifica, sarà impegnato nella giornata di sabato. Spazionapoli.it - Conte, sai qual è il suo bilancio contro l’Empoli? I precedenti terrorizzano Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Antoniosi appresta a sfidare, ma conosci il suoi toscani? Ihorrori tifosi Domenica prossima il Napoli tornerà in campo per il lunch matchper l’ottava giornata di campionato. Gli azzurri sono in striscia consecutiva di risultati utili e non hanno intenzione di fermarsi. Dopo la disfatta all’esordio con il Verona sono arrivate le vittorie su Bologna, Parma, Palermo, Monza e Como e il pareggiola Juventus. In campionato bisognerà difendere la vetta della classifica dall’inseguimento della Juventus, impegnata in un super big matchla Lazio e dell’Inter, impegnata nel posticipola Roma. Proprio i nerazzurri saranno gli unici che giocheranno dopo il Napoli, dato che anche il Milan, ora più dietro in classifica, sarà impegnato nella giornata di sabato.

