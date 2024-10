Sport.periodicodaily.com - Como vs Parma: le probabili formazioni

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Gara valida per l’ottava giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. Dopo l’ultima sconfitta i lariani vogliono tornare al successo per restare nel centro della classifica, mentre gli emiliani puntano al risultato pieno per non scivolare nelle sabbie mobili.Vssi giocherà sabato 19 ottobre 2024 alle ore 15 presso lo stadio Sinigaglia.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Dopo il periodo di ambientamento da neopromossi alla nuova categoria, i lariani hanno preso a viaggiare collezionando 8 punti in 7 partite, frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte. L’ultima di queste è arrivata a Napoli nell’ultimo turno, ma nonostante tutto la squadra di Fabregas è uscita a testa alta dal confronto mettendo in difficoltà i partenopei. L’obiettivo è ora cercare di mantenere l’imbattibilità casalinga che dura da gennaio e mettere altro fieno in cascina.