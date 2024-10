Lanazione.it - Casa, istruzione, sicurezza e commercio: Firenze 2029, ecco il piano della sindaca Funaro

(Di lunedì 14 ottobre 2024), 14 ottobre 2024 – Cinque anni e cinque indirizzi strategici per la. LaSaraha tracciato il programma per "la città plurale”. Le linee programmatiche di mandato 2024-sono state presentate oggi in Consiglio comunale dalla: giusta, futura, sicura, sostenibile e per tutti sono le parole chiave scelte. All'interno si fa riferimento alla necessità di “un nuovoampio e articolato, sostenuto da un consistente investimento pubblico. Ilprevede la creazione di nuovi appartamenti attraverso convenzioni urbanistiche con il settore privato e la riconversione di immobili pubblici in centro città”. Nelle linee programmatiche si fa riferimento anche alla “regolamentazione delle locazioni brevi e a incentivi per quelle lunghe”.