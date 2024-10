Oasport.it - Calcio, Luciano Spalletti: “Bisogna ancora fare risultato, c’era la possibilità di fare più gol”

(Di lunedì 14 ottobre 2024)ha commentato a caldo ai microfoni della RAI la vittoria degli azzurri maturata col punteggio di 4-1 nei confronti di Israele nella quarta giornata della Nations League 2024-2025 di: l’Italia è ormai ad un punto dal matematico passaggio ai quarti di finale. Il CT azzurro sottolinea un aspetto da migliorare, ma fa comunque un plauso agli azzurri: “Non abbiamo concretizzato quello che abbiamo creato in maniera clamorosa. Non era facile trovare gli spazi per andare davanti al portiere, abbiamo creato situazioni importanti“.elogia sia l’attacco che la retroguardia: “Il reparto offensivo ha fatto quello che doveva, siamo stati squadra anche oggi: chi è entrato lo ha fatto bene.ladipiù gol, però va bene così. Ci sta l’errore, siamo stati bravi sulle marcature preventive, non gli abbiamo concesso niente“.