Biglietti Napoli-Atalanta : prezzi e modalità di vendita - La Ssc Napoli comunica che a partire dalle ore 12.00 di martedì 15 ottobre 2024 saranno in vendita i biglietti per Napoli-Atalanta, match che si disputerà domenica 3 novembre alle ore 12.30 allo stadio Diego Armando Maradona. La vendita dei biglietti si articolerà in due fasi: la prima fase... (Napolitoday.it)

Empoli - in vendita i biglietti per la gara col Napoli : info e prezzi - Come di consueto sono previste più fasi. . Al ritorno dalla sosta per le nazionali l'Empoli affronterà al Carlo Castellani Computer Gross Arena il Napoli capolista. . . La società toscana ha reso noto le info per le vendita dei biglietti della gara, che si disputerà domenica 20 ottobre 2024 alle 12:30. (Firenzetoday.it)