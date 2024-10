Belluno, infermiera presa a pugni: si era rifiutata di consegnare del metadone (Di lunedì 14 ottobre 2024) Belluno, 14 ottobre 2024 – pugni in protesta alla mancata consegna del metadone: è successo all’ospedale di Agordo, provincia di Belluno. Le protagoniste sono un’infermiera e una donna, seguita per la sua dipendenza dagli stupefacenti. All’aggressione avrebbe assistito anche un uomo che aveva accompagnato la responsabile, il quale avrebbe, a un certo punto, estratto persino un coltello, sebbene senza fare alcuna minaccia. Dopo il colpo, la professionista è caduta a terra. La coppia, già nota per gli atteggiamenti atipici in città, è stata denunciata. Il metadone viene consegnato alle persone che hanno dipendenza da oppiacei, in quanto genera degli effetti simili a quelli delle sostanze stupefacenti, prevenendo la comparsa della crisi di astinenza. Ilrestodelcarlino.it - Belluno, infermiera presa a pugni: si era rifiutata di consegnare del metadone Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di lunedì 14 ottobre 2024), 14 ottobre 2024 –in protesta alla mancata consegna del: è successo all’ospedale di Agordo, provincia di. Le protagoniste sono un’e una donna, seguita per la sua dipendenza dagli stupefacenti. All’aggressione avrebbe assistito anche un uomo che aveva accompagnato la responsabile, il quale avrebbe, a un certo punto, estratto persino un coltello, sebbene senza fare alcuna minaccia. Dopo il colpo, la professionista è caduta a terra. La coppia, già nota per gli atteggiamenti atipici in città, è stata denunciata. Ilviene consegnato alle persone che hanno dipendenza da oppiacei, in quanto genera degli effetti simili a quelli delle sostanze stupefacenti, prevenendo la comparsa della crisi di astinenza.

