Asl e liste di attesa, firmato un accordo per ridurle e valorizzare i lavoratori (Di lunedì 14 ottobre 2024) È stato siglato un importante accordo sulle prestazioni aggiuntive per il personale della dirigenza medica e sanitaria e per il personale del comparto, un accordo che mira a ridurre le liste di attesa e valorizzare i lavoratori.La sigla è avvenuta oggi, 14 ottobre, al dipartimento Sanità Chietitoday.it - Asl e liste di attesa, firmato un accordo per ridurle e valorizzare i lavoratori Leggi tutta la notizia su Chietitoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) È stato siglato un importantesulle prestazioni aggiuntive per il personale della dirigenza medica e sanitaria e per il personale del comparto, unche mira a ridurre ledi.La sigla è avvenuta oggi, 14 ottobre, al dipartimento Sanità

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Asl e liste di attesa - firmato un accordo per ridurle e valorizzare i lavoratori - È stato siglato un importante accordo sulle prestazioni aggiuntive per il personale della dirigenza medica e sanitaria e per il personale del comparto, un accordo che mira a ridurre le liste di attesa e valorizzare i lavoratori. La sigla è avvenuta oggi, 14 ottobre, al dipartimento Sanità... (Chietitoday.it)