Arresto Alfieri, Gasparri (FI): "De Luca lo difende per difendere se stesso" (Di lunedì 14 ottobre 2024) "Vedo che a sinistra, quando sono loro nel mirino, reagiscono invocando un garantismo che hanno negato agli altri. De Luca ha poco da blaterare. Alfieri, il sindaco di numerosi comuni e protagonista delle imprese clientelari istigate da De Luca, che lo spingevano, in occasione di consultazioni

Arresto Alfieri - parla De Luca : "Qualcuno pensa di fare sciacallaggio - fate lavorare i magistrati" - Durante la Festa dell'Unità del Pd nel Sannio, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha affrontato il tema dell'inchiesta giudiziaria che ha coinvolto Franco Alfieri, sindaco di Agropoli e presidente della Provincia di Salerno, arrestato per presunti episodi di corruzione. ... (Salernotoday.it)

Vincenzo De Luca difende Franco Alfieri : “Sciacallaggio su di lui - lasciate lavorare i pm” - Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, è intervenuto alla Festa dell'Unità del Sannio e sul terzo mandato ha detto: "Il destino della Campania si decide qui, non a Roma"Continua a leggere . (Fanpage.it)

De Luca non vuole parlare di elezioni né del caso Alfieri. Significa che è entrato in campagna elettorale - De Luca limita le domande: non vuole più rispondere a quelle sulla "politica politicante". Significa che è entrato in campagna elettorale per le Regionali 2025.Continua a leggere . (Fanpage.it)