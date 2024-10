Amadeus: “Faccio una proposta che ancora Warner Bros Discovery non sa” (Di lunedì 14 ottobre 2024) Amadeus oggi è stato ospite a radio RTL 102.5 nel programma Password 2.0 per promuovere La Corrida che tornerà con una nuova edizione sul Nove e che sfiderà il Grande Fratello di Alfonso Signorini. “Dal 4 novembre riparte La Corrida, ognuno può mandare il proprio provino. Alcuni sono talmente fuori che dici ‘ma perché lo fai?’, ma il bello è dire ‘io sono consapevole, ma sono convinto di piacere’. La bravura che aveva Corrado era quella di non ridicolizzare le persone. Se una persona è fortemente stonata e vuole cantare, ma viva il Dio! Gli italiani hanno voglia di divertirsi e sorridere. Le categorie che vanno di più sono canto e ballo, poi ci sono qualche barzellettiere”. Amadeus: “Faccio una proposta che ancora Warner Bros Discovery non sa” E parlando proprio de La Corrida, Amadeus ha fatto una proposta alla radio all’insaputa di WBD. Biccy.it - Amadeus: “Faccio una proposta che ancora Warner Bros Discovery non sa” Leggi tutta la notizia su Biccy.it (Di lunedì 14 ottobre 2024)oggi è stato ospite a radio RTL 102.5 nel programma Password 2.0 per promuovere La Corrida che tornerà con una nuova edizione sul Nove e che sfiderà il Grande Fratello di Alfonso Signorini. “Dal 4 novembre riparte La Corrida, ognuno può mandare il proprio provino. Alcuni sono talmente fuori che dici ‘ma perché lo fai?’, ma il bello è dire ‘io sono consapevole, ma sono convinto di piacere’. La bravura che aveva Corrado era quella di non ridicolizzare le persone. Se una persona è fortemente stonata e vuole cantare, ma viva il Dio! Gli italiani hanno voglia di divertirsi e sorridere. Le categorie che vanno di più sono canto e ballo, poi ci sono qualche barzellettiere”.: “unachenon sa” E parlando proprio de La Corrida,ha fatto unaalla radio all’insaputa di WBD.

