Ilfattoquotidiano.it - Aitor Garmendia fotografa lo sfruttamento animale. Ma nulla si fa per cambiare

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) di Nadia D’Agaro Ha vinto un prestigioso premio fotografico, il Siena International Photo Awards, un fotografo spagnolo che si occupa di documentare lodegli animali:. La cosa mi riguarda doppiamente: sono vegana, e sono unadilettante, non professionista. Guardo dunque un momento il lavoro dell’autore con l’occhio dell’appassionata di fotografia, occupandomi non della foto vincitrice, ma del lavoro cheprodusse nel 2021 per il World Press Photo, premio di fotogiornalismo abbastanza dibattuto e discusso fra gli appassionati. Qual è il problema? Il problema è che sembra brutto dare un premio a chi ha scattato la foto più “scioccante“: la fotografia non è voyeurismo, è arte. E il giornalismo ha a che vedere con la realtà e la verità dei fatti, non con la propaganda.