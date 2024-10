Usa | Israele garantisca sicurezza Unifil

Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) 3.50 In una telefonata al ministro della Difesa israeliano, Yoav Gallant, il segretario alla Difesa Usa, Lloyd Austin, ha espresso "profonda preoccupazione" per gli spari delle forze israeliane contro le forze di pace dell'Onu in Libano, sottolineando "con forza" l'importanza di "garantire lae l'incolumità delle forze". A renderlo noto è la Cnn, citando un comunicato della Difesa Usa.Austin ha anche esortato il suo omologo israeliano a passare dalle operazioni militari in Libano a un percorso diplomatico