Usa, sondaggio-bomba prima del voto: perché Kamala rischia la figuraccia, chi tifa per Trump (Di domenica 13 ottobre 2024) Quando si tratta di politica estera, tra Donald Trump e Kamala Harris l'elettorato americano sceglie il tycoon Repubblicano: è quanto traspare dall'approfondita analisi del Wall Street Journal che sancisce le difficoltà della vicepresidente Democratica nella corsa alla Casa Bianca, nei numeri e nelle intenzioni di chi si recherà alle urne negli Swing States, quegli Stati in bilico che determineranno il vincitore delle Presidenziali 2024. Con la guerra tra Ucraina e Russia in corso e la crisi in Medio Oriente che si allarga al Libano e all'Iran, alla domanda su chi sia il più affidabile tra i due rivali la risposta è netta: con il 50% delle preferenze, Trump batte Harris (39%) sulla prima spinosa questione internazionale e non è da meno sulla seconda (48% contro 33%). Liberoquotidiano.it - Usa, sondaggio-bomba prima del voto: perché Kamala rischia la figuraccia, chi tifa per Trump Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Quando si tratta di politica estera, tra DonaldHarris l'elettorato americano sceglie il tycoon Repubblicano: è quanto traspare dall'approfondita analisi del Wall Street Journal che sancisce le difficoltà della vicepresidente Democratica nella corsa alla Casa Bianca, nei numeri e nelle intenzioni di chi si recherà alle urne negli Swing States, quegli Stati in bilico che determineranno il vincitore delle Presidenziali 2024. Con la guerra tra Ucraina e Russia in corso e la crisi in Medio Oriente che si allarga al Libano e all'Iran, alla domanda su chi sia il più affidabile tra i due rivali la risposta è netta: con il 50% delle preferenze,batte Harris (39%) sullaspinosa questione internazionale e non è da meno sulla seconda (48% contro 33%).

