"Unifil si ritiri": adesso Netanyahu minaccia anche l'Onu (Di domenica 13 ottobre 2024) Unifil e i suoi militari sono uno "scudo umano" per Hezbollah, la sua presenza nelle aree di combattimento crea problemi alle operazioni di Israele in Libano e l'Onu dovrebbe ritirarle. Sancendo, di fatto, la fine della missione in Libano. Sono queste le prese di posizione espresse ufficialmente dal primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu in un

Spari contro le basi Unifil - Crosetto : “L’Italia e l’Onu non possono prendere ordini da Israele” – Video - “Ho detto all’ambasciatore di riferire al governo israeliano che le Nazioni Unite e l’Italia non possono prendere ordini da Israele. “Quello che è successo ieri e oggi”, e cioè l’attacco di Israele contro due basi italiane e il quartier generale della missione Unifil lungo il confine con il Libano, “è totalmente inaccettabile” e “non esiste la giustificazione di dire che le forze armate ... (Ilfattoquotidiano.it)

I conflitti di oggi per l’Onu sono peggio della Guerra Fredda. Guterres : “All’epoca linee rosse - ora sempre più Paesi fanno quello che vogliono” - Può sembrare che oggi non le abbiamo, e non abbiamo nemmeno un mondo unipolare. L'articolo I conflitti di oggi per l’Onu sono peggio della Guerra Fredda. I fattori di insostenibilità sono tre, sottolinea: “Un mondo di impunità, un mondo di disuguaglianza, in cui ingiustizie e torti minacciano di indebolire i Paesi o addirittura spingerli oltre il limite, e un mondo di incertezza, in cui i rischi ... (Ilfattoquotidiano.it)

Non ci sono più zone sicure a Gaza : l’Onu sospende gli aiuti - Domenica sera l’esercito israeliano ha emesso il quarto ordine di evacuazione in quattro giorni per Deir al-Balah, città che dà il nome a uno dei distretti centrali di Gaza. Ventiquattro […] The post Non ci sono più zone sicure a Gaza: l’Onu sospende gli aiuti first appeared on il manifesto. . (Ilmanifesto.it)