Ubriaco con l'auto di Google Street View, causa un incidente e urina davanti ai carabinieri (Di domenica 13 ottobre 2024) Aveva un tasso alcolemico di tre volte superiore al limite consentito il guidatore di una Honda Civic attrezza da Google per fotografare le strade, che ha causato un grave incidente stradale a Castel d'Aviano. Si tratta di una delle macchine utilizzate per il servizio Google Street View Pordenonetoday.it - Ubriaco con l'auto di Google Street View, causa un incidente e urina davanti ai carabinieri Leggi tutta la notizia su Pordenonetoday.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Aveva un tasso alcolemico di tre volte superiore al limite consentito il guidatore di una Honda Civic attrezza daper fotografare le strade, che hato un gravestradale a Castel d'Aviano. Si tratta di una delle macchine utilizzate per il servizio

