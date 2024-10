Tutto finito con Sinner, arriva un messaggio inaspettato (Di domenica 13 ottobre 2024) Il 2024 è stato l’anno di Jannik Sinner. Grandi risultati per il tennista italiano sul quale però resta ancora una grande incognita. Il numero uno al mondo Jannik Sinner ha letteralmente scritto la storia del tennis italiano negli ultimi mesi. Nessuno lo avrebbe detto dodici mesi, ancora di meno qualche tempo prima, e invece ora il tennista altoatesino sembra essere uno dei principali protagonisti del circuito. Sinner, parla l’ex preparatore (Lapresse) SerieAnewsAnche nel Masters 1000 di Shanghai Jannik ha mostrato Tutto il suo talento e grazie ai risultati raggiunti l’azzurro ha avuto la conferma che sarà il tennista numero uno a fine stagione. La vittoria in finale su Djokovic ha dimostrato ancora una volta che Jannik è ormai l’uomo da battere. Serieanews.com - Tutto finito con Sinner, arriva un messaggio inaspettato Leggi tutta la notizia su Serieanews.com (Di domenica 13 ottobre 2024) Il 2024 è stato l’anno di Jannik. Grandi risultati per il tennista italiano sul quale però resta ancora una grande incognita. Il numero uno al mondo Jannikha letteralmente scritto la storia del tennis italiano negli ultimi mesi. Nessuno lo avrebbe detto dodici mesi, ancora di meno qualche tempo prima, e invece ora il tennista altoatesino sembra essere uno dei principali protagonisti del circuito., parla l’ex preparatore (Lapresse) SerieAnewsAnche nel Masters 1000 di Shanghai Jannik ha mostratoil suo talento e grazie ai risultati raggiunti l’azzurro ha avuto la conferma che sarà il tennista numero uno a fine stagione. La vittoria in finale su Djokovic ha dimostrato ancora una volta che Jannik è ormai l’uomo da battere.

Jannik Sinner : “Avevo perso il sorriso - i problemi tornano in testa. Il successo non mi cambierà” - Vorrei non essere in questa situazione, giocare più liberamente sul campo e divertirmi un po’ di più. Fisicamente mi sento in grado di giocare più a lungo al livello più alto possibile. Anche mentalmente sono pronto ad accettare qualunque situazione sul campo, che poi è il progresso più grande. ” Jannik Sinner è poi andato più a fondo, con grande umiltà e dimostrando tutto il suo carattere: “La ... (Oasport.it)

Jannik Sinner Vince il Masters 1000 di Shanghai ma Resta il Caso Doping - ” Un Futuro Incerto ma Determinato Nonostante il caso doping in corso, Sinner continua a lavorare duramente, concentrato sugli obiettivi in campo. Jannik Sinner, numero 1 del tennis mondiale, si gode la vittoria al Masters 1000 di Shanghai, ma non può ignorare il caso doping che lo coinvolge. (Sport.periodicodaily.com)

Djokovic accetta la resa e china la testa allo strapotere di Sinner : “Jannik troppo forte per me” - Poi la felicità del n. Una superiorità manifesta di fronte alla quale il campione serbo ha reso onore: "Un trofeo strameritato per lui e il suo team". c'erano leggende ovunque oggi"Continua a leggere . Jannik Sinner si è preso anche i Masters 1000 di Shanghai battendo Novak Djokovic in finale (7-6, 6-3). (Fanpage.it)