Trasporti l’sos di Cna Troppi costi e sicurezza settore a rischio collasso

(Di domenica 13 ottobre 2024) Un grido di allarme per il comparto del Trasporto e della logistica: è quello lanciato da Fita Cna Bologna per cui le aziende delstanno affrontando una situazione sempre più critica a causa degli aumenti incontrollati dei, che il mercato non è in grado di assorbire. "La nostra preoccupazione – spiega Giordano Bianconi, presidente Fita CnaBologna – è legata alla possibile equiparazione delle accise del gasolio a quelle della benzina. Se ciò dovesse accadere, il prezzo del gasolio aumenterebbe di 13,5 centesimi al litro, inclusa l’Iva. Questo rincaro comporterebbe un aggravio di circa 2 miliardi di euro per le famiglie italiane". "Negli ultimi due anni – prosegue Bianconi – le imprese di trasporto hanno già subito aumenti significativi: 800 euro per veicolo solo per l’incremento del costo del carburante, senza contare i crescentidi gestione.