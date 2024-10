Ilfattoquotidiano.it - Tra il ‘nudo con pisello in vista’ a Tu si que Vales e la ‘polemica turca’ a Ballando con le Stelle, chi ha vinto la gara degli ascolti?

(Di domenica 13 ottobre 2024)con Le: 3.419.000 spettatori per il 25.9% di share. Tu si que: 3.530.000 spettatori per il 25.7% di share. Una “sfida” sul filo quella tra Milly Carlucci e Maria De Filippi anche se entrambe probabilmente direbbero che non c’è alcuna competizione. Ma in tv i numeri contano. E così nello show di RaiUno vanno in scena non ballerini che sembrano ballerini, come Federica Nargi o Bianca Guaccero, battibecchi tra giuria e concorrenti, con una Sonia Bruganelli “confusa”, così l’ha definita Selvaggia Lucarelli non a caso, anzi con buoni motivi per farlo. Con i Cugini di Campagna si agevola la lacrima mentre Ivano Michetti racconta dell’ictus e con il turco Furkan Palali scatta la polemica quasi a senso unico: la giuria gli dice che è rigido, lui se la prende. Ma è rigido.