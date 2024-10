Tamponamento tra auto e mezzo agricolo: due feriti a Lanciano (Di domenica 13 ottobre 2024) Due persone sono rimaste ferite ieri sera, 12 ottobre, a Lanciano nell'incidente stradale avvenuto lungo la Statale 84 Frentana.Alle 19.10 circa, all'altezza del distaccamento dei vigili del fuoco, una Volkswagen Polo avrebbe tamponato un trattore Fiat con rimorchio. Entrambi i veicoli Chietitoday.it - Tamponamento tra auto e mezzo agricolo: due feriti a Lanciano Leggi tutta la notizia su Chietitoday.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Due persone sono rimaste ferite ieri sera, 12 ottobre, anell'incidente stradale avvenuto lungo la Statale 84 Frentana.Alle 19.10 circa, all'altezza del distaccamento dei vigili del fuoco, una Volkswagen Polo avrebbe tamponato un trattore Fiat con rimorchio. Entrambi i veicoli

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Hezbollah, «attaccata base Idf vicino ad Haifa» - Lo ha detto la sorella di Kim Jong-un che accusa la Corea del Sud di avere inviato droni carichi di volantini anti-comunisti ... (tio.ch)

Mamma e neonata di due mesi ferite in un incidente: la piccola non rispondeva alle sollecitazioni. La loro Lancia Y centrata da due auto - FONTANELLE (TREVISO) – Grave incidente questa mattina attorno alle 10.30 in via Vallonto a Fontanelle. E attimi di paura per una neonata di due mesi che inizialmente non rispondeva ... (ilgazzettino.it)

VITULAZIO - Tentano di truffare una commerciante di Calvi Risorta con la ‘tecnica del sasso’ e del finto tamponamento: messi in fuga dalla donna - 21:03:50 VITULAZIO. Mentre percorreva la SS7 km 194+700 direzione Nord, all'altezza del caseificio Russo, situato nel comune di Vitulazio, una commerciante di Calvi Risorta, alla guida della sua autov ... (casertafocus.net)