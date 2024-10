Successo per lo screening di prevenzione agli ictus (Di domenica 13 ottobre 2024) La fiera di San Serafino si conferma un appuntamento di grande richiamo, in particolare per i montegranaresi che per una intera giornata possono aggirarsi tra i numerosi ambulanti dislocati in centro città . Ma, anche quest’anno, grande attenzione hanno riscosso le postazioni delle associazioni di volontariato, dalla Croce Gialla, all’Avis, a L’Abbraccio, ad A-mici a 4 zampe e il Rotary Distretto 2090 e Rotary Club di Montegranaro per una giornata di prevenzione con screening dell’ictus cerebrale. Ilrestodelcarlino.it - Successo per lo screening di prevenzione agli ictus Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di domenica 13 ottobre 2024) La fiera di San Serafino si conferma un appuntamento di grande richiamo, in particolare per i montegranaresi che per una intera giornata possono aggirarsi tra i numerosi ambulanti dislocati in centro città . Ma, anche quest’anno, grande attenzione hanno riscosso le postazioni delle associazioni di volontariato, dalla Croce Gialla, all’Avis, a L’Abbraccio, ad A-mici a 4 zampe e il Rotary Distretto 2090 e Rotary Club di Montegranaro per una giornata dicondell’cerebrale.

