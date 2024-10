Stadio Milan, Webuild contro le società: è una follia! L’attacco (Di domenica 13 ottobre 2024) Stadio Milan, Webuild attacca le società meneghine: costruire un nuovo impianto di fianco a San Siro è una follia! L’attacco La situazione legata alla costruzione del nuovo Stadio in casa Milan e Inter non si sblocca, ma anzi continua a imbattersi in polemiche e visioni differenti da parte degli addetti ai lavori. Questa è la volta di Webuild – la società a cui era stata affidata la ristrutturazione di San Siro – che con il suo amministratore delegato Pietro Salini ha definito: “Follia” l’idea dei due club meneghini di realizzare un nuovo Stadio di fianco al Meazza. Queste le parole riportate dal quotidiano Libero: Meglio che quei soldi i club li investano nei giocatori. Dailymilan.it - Stadio Milan, Webuild contro le società: è una follia! L’attacco Leggi tutta la notizia su Dailymilan.it (Di domenica 13 ottobre 2024)attacca lemeneghine: costruire un nuovo impianto di fianco a San Siro è una follia! L’attacco La situazione legata alla costruzione del nuovoin casae Inter non si sblocca, ma anzi continua a imbattersi in polemiche e visioni differenti da parte degli addetti ai lavori. Questa è la volta di– laa cui era stata affidata la ristrutturazione di San Siro – che con il suo amministratore delegato Pietro Salini ha definito: “Follia” l’idea dei due club meneghini di realizzare un nuovodi fianco al Meazza. Queste le parole riportate dal quotidiano Libero: Meglio che quei soldi i club li investano nei giocatori.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Stadio Milan - Scaroni : “Due strade. San Siro? Obsoleto” | VIDEO - In occasione del Festival dello Sport a Trento, a margine dell'evento "Gli Stati generali del calcio", il presidente del Milan Paolo Scaroni ha parlato dello stadio San Siro In occasione del Festival dello Sport a Trento, a margine dell'evento "Gli Stati generali del calcio", il presidente del Milan Paolo Scaroni ha parlato dello stadio San Siro e delle ipotesi a tema per la società rossonera. (Pianetamilan.it)

Stadio Milan - Paolo Scaroni conferma : San Donato prima scelta. Le novità - Stadio Milan, il presidente del club rossonero Paolo Scaroni conferma San Donato come prima scelta per il dopo San Siro. Prosegue, quindi, il progetto nell’area San Francesco, visto che comunque sono già stati spesi tanti soldi per dare il via ai lavori. it (@dailymilan. Le novità LEGGI ANCHE Calciomercato Milan, non solo Morten Frendrup: c’è Carney Chukwuemeka. (Dailymilan.it)

Milan - Scaroni : “Stadio? Mi prendevano per matto. Ecco cosa vogliamo ora …” - Invitato al Festival dello Sport, Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha parlato della crescita del club e del tema legato al nuovo stadio. (Pianetamilan.it)