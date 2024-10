Ilrestodelcarlino.it - Spopola anche la villa romana sotto al condominio

(Di domenica 13 ottobre 2024) Era unadi epoca imperiale costruita fuori le mura, di almeno 20 stanze, con pavimenti a mosaico o in opus spicatum (mattoncini a spina di pesce), con affreschi alle pareti di stile pompeiano e un efficiente acquedotto che portava l’acqua direttamente da Monte Giove. L’occasione di visitarla, insieme alla necropoli e ai resti medievali dell’abbazia di San Paterniano, è offerta dal Fai Fano che, in occasione delle Giornate Fai d’Autunno, oggi e domani, ha riproposto per la seconda volta dopo il successo delle Giornate Fai di Primavera la visita al sito archeologico di via dell’Abbazia. E tanti fanesi e non hanno subito raccolto l’invito con entusiasmo. La particolarità di questi scavi è che non sono a cielo aperto ma ‘nascosti’ tra i piloni di cemento di unrelativamente recente e, quindi, all’interno di un’area privata.