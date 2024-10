Agi.it - Sopravvissuta ai campi di sterminio. Bucci: "Ho più paura oggi che a Birkeanau"

(Di domenica 13 ottobre 2024) AGI - "Condivido le critiche al governo di Israele ma mi pare che, gli ebrei siano considerati un problema in quanto tali". Lo dice in una intervista a La Stampa Tatianacon sua sorella Andra, ad Auschwitz-Birkenau. "Ho", ammette riflettendo su quanto sta accadendo a Gaza e in Libano, "mi viene da piangere. Ho piùdi quanta ne avevo a Birkeanu: li' non piangevo, la morte era davanti agli occhi eppure, forse per questo, guardavo oltre. Sonoe lasciandomi l'inferno alle spalle, sono cresciuta nell'Unione Europea, la realizzazione di un sogno di pace. Non avrei mai immaginato il rischio cosi' vicino di una terza guerra mondiale".afferma che "I bambini di Gaza tolgono il sonno, uccisi dai raid israeliani e usati come scudi umani da Hamas.