Sinner il trionfo a Shanghai e il caso doping | Provo a non pensarci

(Adnkronos) – "La gente pensa che non ci siano problemi se si vince. Ma non è vero". Jannik Sinner si gode il trionfo nel Masters 1000 di Shanghai ma non può fare a meno di pensare anche al caso doping che lo coinvolge. L'azzurro, numero 1 del tennis mondiale, rischia una squalifica di 1-2 per

Sinner - arriva un incredibile annuncio dopo il trionfo a Shanghai : assurdo!

Jannik Sinner dopo la vittoria di Shanghai (LaPresse) – Calciomercato. È molto solido sia di dritto che di rovescio, non commette troppi errori e cerca di togliere tempo all'avversario". Il prossimo appuntamento di Djokovic sarà il Six Kings Slam, in programma la prossima settimana. Tuttavia, penso che anche nella finale di oggi ho giocato abbastanza bene, il che mi dà motivo di credere che ...

Sinner - dopo il trionfo sale così sul palco di Shanghai : il dettaglio che non è sfuggito | Foto

Forza!! Shanghai you have been amazing Thank you to all of my team, both here and home. Let's keep working! pic. Non è la prima volta che Jannik la indossa. Fin dai tempi della scuola, Sinner è conosciuto come "Fox" ("Volpe"). Se l'effetto principale è a forma di volpe, le orecchie ricordano le sue montagne, quelle dove è cresciuto e dove ha iniziato la sua storia sportiva.

Sinner spiega perché ha esultato timidamente per il trionfo su Djokovic : "Ho perso il sorriso"

Le parole del numero uno al mondo dopo la vittoria contro il serbo in finale a Shanghai spiegano bene qual è il suo stato d'animo in questo momento: "La gente pensa che vincendo o avendo successo non si abbiano problemi, non è vero. Mi trovo in una situazione scomoda fuori dal campo".