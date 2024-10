Ultimouomo.com - Sinner ha fatto a Djokovic il "trattamento Djokovic"

(Di domenica 13 ottobre 2024) Jannik, pur con un punto meno di, ha vinto il primo set della finale di Shanghai. Un set difficile, teso, vicino, di margini esigui. Un set nel quale, per diversi aspetti,ha giocato meglio di. Un set quindi, che nell'economia di una partita di tennis, finisce per pesare più di un set. Vinto quel tiebreak del primo,si è sgretolato, mentreha marciato sereno verso la vittoria del suo terzo Master 1000 del 2024. Non è una provocazione dire chehail "". Quella specie di tortura di guerra con cui Nole vinceva partite dando l'impressione di poterle perdere; quell'esercizio di ipnosi psichica per cui riusciva a vincere solo i punti che valeva la pena vincere - né più né meno.ha vinto una partita nel modo in cui un tempo la vinceva, e che oggi è diventato il suo modo.