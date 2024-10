Ilrestodelcarlino.it - "Serve un multipiano". Soprattutto ai lavoratori

(Di domenica 13 ottobre 2024) Servono soluzioni urgenti per far fronte al problema dei parcheggi in città. A chiederlo sonoi residenti del centro storico, che nonostante paghino un permesso per parcheggiare le loro auto nella zona blu, troppo spesso non riescono a trovarlo e sono costretti o a girare per tanto tempo in attesa di riuscire ad accaparrarsene uno oppure a lasciare le loro macchine lontano dalle loro abitazioni, con tutte le scomodità del caso. Per questo già in tanti preferiscono utilizzare mezzi alternativi, dalle bici ai monopattini: una soluzione che però non è sempre possibile,per famiglie ed anziani che non riescono ad usufruire di mobilità alternativa. Una questione su cui intervengono anche i consiglieri comunali di centrodestra Giovanni Dallasta ed Antonio Bartolomei: "Il problema dei parcheggi è di tutta la città – dicono -.